Maroc: 25 personnes arrêtées à Al Hoceïma dans le Rif et transférées à Casablanca

Le mouvement Hirak du Rif reproche à l'Etat marocain son « approche sécuritaire » de la crise du Rif, région qui souffre de problèmes économiques et sociaux à l'origine du mouvement qui dure depuis six mois. Mais le Hirak prend de plus en plus un caractère politique identitaire teinté de conservatisme et de références islamistes.

Plusieurs disparitions ont cependant été signalées et les proches des victimes n'en ont pas été informés, comme dans le cas de Mohamad al-Arich. Selon des activistes, ce directeur d'un site web d'actualités locales, Rif 24, a disparu. Son site et sa page Facebook sont désormais inaccessibles.

Elles sont poursuivies pour les délits d'outrage aux agents de la force publique lors de l'exercice de leurs fonctions, violence à leur encontre, destruction de véhicule et d'autres équipements d'intérêts généraux. Mais aussi pour avoir manifesté sans autorisation et donc avoir menacé la sécurité de l'Etat.

