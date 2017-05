Cameroun: Agriculture - Avis de rajeunissement

L'implication des jeunes dans les activités agropastorales est soutenue par plusieurs programmes et un discours politique volontariste.

Face à la poussée démographique et à l'urbanisation rapide, le Cameroun doit trouver des voies et moyens pour produire plus de denrées alimentaires, en quantité et en qualité. L'enjeu est double : atteindre l'auto-suffisance alimentaire pour limiter les importations. Ensuite, exporter le surplus pour gagner des devises dont le pays à besoin pour financer les investissements nécessaires à la croissance économique. Traditionnellement, l'activité agricole était davantage l'apanage des personnes plus ou moins âgées. Si la relève de cette force de production qui est en train de décliner n'est pas assurée à temps, on court le risque de manquer à un moment donné de bras valides pour pouvoir produire.

C'est dans ce contexte que depuis quelques années, les jeunes, par ailleurs confrontés pour la plupart à la pauvreté et au chômage, sont mobilisés vers les activités agropastorales. La tâche n'est pas facile, car nombre d'entre eux trouvent ce travail dévalorisant et pénible, surtout lorsque l'agriculture est pratiquée avec des moyens archaïques. En bon père de famille, le chef de l'Etat, dans son message à la jeunesse le 10 février 2016, à invité ses jeunes compatriotes « à opérer une réelle révolution des mentalités à ce sujet ». Il leur a expliqué que « la terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas, soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. C'est un métier noble et rémunérateur de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie réelle ». Pour accompagner une meilleure implication des jeunes, de nombreux projets existent au niveau du gouvernement pour soutenir le développement rural.

C'est le cas du Programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes) qui a pour objectif de donner aux jeunes et femmes les moyens d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire à travers des entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales porteuses, et offrant des opportunités d'emplois viables en milieu rural. De façon spécifique, il est question de fournir des appuis financiers et non financiers adéquats pour la création et la gestion d'entreprises agropastorales performantes par les jeunes. Puis, promouvoir le développement d'un cadre politique, organisationnel et institutionnel favorable.