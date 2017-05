Cameroun: Paul Biya, l'homme et ses méthodes

Un ouvrage publié récemment par le Dr Daniel-Mathieu Obama-Bindzi revisite les grandes œuvres du chef de l'Etat.

L'ouvrage de 117 pages est intitulé « Paul Biya, un logicien exact ». Et l'auteur, le Dr Daniel-Mathieu Obama-Bindzi, à la quatrième de couverture, souligne qu'il s'agit « d'une apologie de l'œuvre de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il retrace les grandes lignes de la politique et de la méthode de celui qui a tout donné au Cameroun ». D'après l'auteur, Paul Biya, homme au parcours exceptionnel, est en effet entré dans l'histoire. Parti du libéralisme communautaire pour les Grandes réalisations, il a placé le pays sur l'autoroute de la modernité, faisant de celui-ci un chantier prêt à accueillir l'émergence en 2035. « La vision conçue, matérialisée et réalisée d'un homme doté d'une foi inébranlable, et qui fait de lui le logiciel exact de notre temps », écrit l'auteur. Sept chapitres permettent de surfer sur les idées, pensées, actions et réalisations de l'homme du Renouveau.

L'auteur se focalise d'abord sur « le libéralisme communautaire », au premier chapitre. Il écrit que « c'est son projet de société. C'est son dévolu politique, l'énoncé de sa pensée de sa vision et de ses idéaux». Cette matrice fondera, tel que le deuxième chapitre le démontre, la « rigueur et la moralisation ». Dans sa progression et sa consolidation, le Dr Daniel-Mathieu Obama-Bindzi souligne que le concept du « Renouveau politique national » sera né. Mais le logicien a-t-il été attaqué ? On peut le penser lorsque l'auteur, au quatrième chapitre, parle des « exclus de la synagogue ». Pour lui, ce sont « ces Camerounais véreux qui ont trempé les mains dans les caisses de l'Etat, qui ont été interpellés et méditent leur sort en ce moment dans les prisons du pays ».

De manière péremptoire, l'auteur indique qu' « ils ont volé l'Etat du Cameroun. Ils ont porté atteinte à la fortune publique et doivent rendre compte ». Ce qui consolide le postulat du Dr Daniel-Mathieu Obama-Bindzi, lorsqu'il déclare que « l'opération Epervier n'est ni une opération à tête chercheuse, ni une épuration politique comme pensent certains Camerounais ». Ces derniers, déplore l'auteur, ne perçoivent pas l'impact des détournements des deniers publics. Heureusement que dans sa programmation, « Paul Biya, le logicien exact », a, par exemple permis l'accélération du processus de décentralisation, renforcé le brassage des populations et consolidé l'architecture de la paix et de la stabilité du Cameroun. « L'intégration nationale, une réalité. L'unité, la paix et la stabilité, sont renforcées », admet l'écrivain. Tout comme ces grandes réalisations, ces grands chantiers structurants qui sortent de terre.