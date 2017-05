Cameroun: Emploi-jeune - Du concret dans l'agriculture

Un troisième groupe de porteurs de projets actuellement en incubation par les soins du programme PEA-Jeunes.

Impressionnant ! C'est le mot juste, pour qualifier les réalisations des jeunes porteurs de projets agropastoraux, actuellement en incubation à l'Institut agricole d'Obala (IAO). Ici et là, des jus de fruits (100% ananas, goyave, gingembre, citron ou cocktails) joliment embouteillés ; du piment (liquide et pâte) ; du gari blanc et jaune ; du poulet fumé et autres dérivés de productions agropastorales conditionnés et prêts à la commercialisation. Et ce n'est que pour l'atelier transformation. Plus loin, on verra d'autres jeunes femmes et hommes concentrés à la fabrication du compost, engrais naturel servant à la mise en place des pépinières de tomate, laitue, carotte, pastèque, etc. Ici, c'est l'atelier transformation végétale, qui travaille également à la réalisation d'une chaîne de valeur de la filière maïs.

Plus loin, les adeptes de l'élevage en ont plein la vue : étangs de poisson d'eau douce, fermes avicoles (poulets, pintades, canards, cailles), bovins et autres petits ruminants. Malgré les piqûres des moucherons (mout-mout), le visiteur de l'IAO ne se lasse pas. Au contraire, des idées de reconversion germent au milieu de tous ces sillons. Les jeunes en activité à l'IAO sont en réalité de nouveaux bénéficiaires du Programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes). Mis en œuvre par le gouvernement du Cameroun, ce programme bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds international pour le développement agricole (FIDA). Il est question de donner aux Camerounais âgés de 18 à 35 ans, les moyens d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire. Ce, à travers des entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales porteuses et offrant des opportunités d'emplois viables en milieu rural. Le PEA-Jeunes est doté d'une enveloppe de 33,5 milliards de F pour six ans.

En 2015, un premier groupe de jeunes porteurs de projets a été sélectionné, formé, financé et installé. Le deuxième a suivi le même parcours et est en cours d'installation. Le troisième groupe est ainsi en incubation, en même temps que la présélection pour le quatrième se prépare dans les régions cibles : Centre, Nord-Ouest, Littoral et Sud. Le PEA-Jeunes ambitionne de construire un incubateur national à Balamba, dans le Centre. En attendant, cinq structures d'incubation ont déjà été identifiées suite à un appel à manifestation d'intérêt, dont deux dans le Centre : l'IAO et l'Ecole pratique d'agriculture de Binguela (EPAB). Les deux se partagent actuellement les 145 recrues régionales, pour un accompagnement qui va durer environ deux mois. Un séjour en entreprise va précéder le financement et l'installation.