Ile Maurice: Meurtre de Stephan Hovas - Les suspects racontent le crime

Le second suspect, Olivier Govinden, a, pour sa part, expliqué comment il a aidé son ami Anthony Rosette à enterrer le cadavre de Stephan Hovas. Ce charpentier âgé d'une trentaine d'années et résidant à Bel-Air a été arrêté le lundi 29 mai alors qu'Anthony Rosette a été appréhendé le 16 mai.

Les villages de Trou-d'Eau-Douce et d'Argy ont connu une animation un peu particulière, ce mardi 30 mai 2017. En atteste la présence de badauds, de véhicules de police, d'officiers, de plongeurs du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) et... des deux suspects du meurtre de Steve Stephan Hovas. Ce dernier, un homme âgé de 37 ans, avait été retrouvé sans vie le 24 mai dans un champ de canne, à Trou-d'Eau-Douce.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.