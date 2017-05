Angola: Déni de parentalité, la plus grande violence d'un père contre ses enfants

Le religieux a souligné que la famille est l'élément naturel de la société qui mérite une protection et une attention particulière de l'État afin d'éviter sa dégradation résultant de la violence domestique et des cas de déni de paternité.

Selon le prêtre, le déni de paternité est à l'heure actuelle l'un des plus grands crimes qu'un parent peut engager contre ses enfants, compte tenu de ses répercussions négatives, notamment la délinquance juvénile et l'existence des enfants de la rue, appelant à désavouer cet acte avec toutes les forces de la société.

Luanda — La lutte contre le déni de paternité exige la combinaison de synergies résultant du dialogue entre les organes chargés de l'administration de la justice et les divers secteurs de la société civile, pour être l'un des plus grands actes de violence qu'un père commet contre ses enfants.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.