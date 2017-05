Angola: Le Cinfotec forme 545 techniciens au premier trimestre 2017

Luanda — Le Centre Intégré de Formation Technologique (Cinfotec) a formé au cours du premier trimestre de l'année en cours 545 techniciens dans les cours de perfectionnement, entre les particuliers et les entreprises, a informé lundi, le directeur général de l'institution, Gilberto Figueira.

Les cours de perfectionnement ont une durée de deux à trois mois et sont les plus demandés par les jeunes qui terminent les études secondaires et ceux qui fréquentent le cours supérieur, pour associer leur formation théorique à la pratique.

Se confiant à l'Angop, Gilberto Figueira a expliqué que les cours de perfectionnement pontifient ceux d'installation, configuration et administration du windows server, Informatique dans l'optique de l'utilisateur, CCNA1 Introduction Network, réseaux d'ordinateur de base et Design graphique.

"Ces outils permettent aux apprenants d'être à la hauteur des exigences que les nouvelles entreprises dans l'industrie ont commencé à imposer", a-t-il dit.

Il a indiqué que le centre avait ouvert le cycle de formation le 10 avril avec les cours de moyenne et longue durée et fait partie du paquet "Electricité de maintenance industrielle", "Mécanique industrielle", "mécatronique automobile", "Soudure et télécommunications".

Gilberto Figueira a souligné que le Centre se préoccupait du stage des apprenants après la formation, afin de faciliter l'employabilité dans leur insertion au marché du travail.

"Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec les entreprises donner des possibilités de stages apprenants et contribuer à la formation des employés de différentes institutions", a-t-il expliqué.

Depuis sa fondation en 2008, le Cinfotec a déjà formé 10.514 personnes.