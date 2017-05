Angola: L'Exécutif engagé dans la promotion de résolution extrajudiciaire

Luanda — Le Gouvernement angolais est engagé dans la promotion et la diffusion de l'arbitrage national et international, comme un moyen alternatif de règlement extrajudiciaire des différends, a affirmé mardi, à Luanda, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueira.

Le gouvernant a tenu ces propos à l'ouverture de la 2ème édition de la Conférence internationale sur l'arbitrage, rappelant que la République d'Angola a ratifié en août 2016, la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères.

Il a d'autre part ajouté qu'avec l'approbation de la loi sur l'arbitrage volontaire, le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est engagé depuis 2003 dans la mise en œuvre et le développement des conditions nécessaires au développement et à l'utilisation de l'arbitrage, que ce soit international ou ad -hoc.

Rui Mangueira a souligné l'importance de la pratique de l'arbitrage comme mécanisme clé pour la résolution des litiges pour les entreprises qui appliquent leurs investissements hors du pays, où se trouve leurs sièges, ainsi qu'une rapidité dans la décision de causes dans le cadre du commerce international et de l'investissement privé.

En effet, il a indiqué qu'il s'impose la clarification d'un certain nombre de questions sous-entendues du thème, comme les procédures qui doivent être vérifiées dans le processus de reconnaissance des sentences arbitrales et la position des tribunaux angolais face à cette reconnaissance, entre autres matières.

Avec un panel diversifié, la conférence débattra des thèmes tels que "les défis régionaux actuels de l'arbitrage international en Afrique", "l'arbitre d'urgence et des mesures provisoires en matière d'arbitrage", "la constitution du tribunal arbitral", "l'arbitrage impliquant des États ou des entités publiques" et "une table ronde sur la Convention de New York.

La conférence, qui se termine le même jour, résulte d'un partenariat entre Internacional Court of Arbitration (ICC), a Portugal Internacional Chamber of Commerce (ICC) et le Centre de Résolution extrajudiciaire de contentieux du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'Angola.

Participent à l'événement, destiné à des avocats, des cadres juridiques et consultants d'entreprises, des professionnels et étudiants en droit, des entités publiques du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Ordre des Avocats, de la Cour suprême et des experts d'arbitrage d'Angola, du Brésil, de l'Espagne et du Mozambique.