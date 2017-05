Congo-Kinshasa: Affrontements FARDC/miliciens - Les villages se vident au Kasaï Oriental

Il est difficile, sinon dangereux, d'exploiter la situation d'insécurité et les exactions dont souffrent… Plus »

On doit suivre la justice de ce côté. Même si des éléments de la sécurité nationale ont commis des abus, on doit documenter et travailler avec les autorités nationales pour poursuivre la justice dans ce cas aussi ».

Depuis le vendredi 26 mai, des camions remplis de militaires font de navettes entre les localités de Boya et Miketa, jusqu'à la rivière Lubi, où se seraient retranchés le chef de la milice et ses éléments. A leur retour, les véhicules sont remplis de biens divers, dont des chèvres, font savoir les témoins.

Des sources concordantes font savoir que ces miliciens ont incendié des maisons dans les localités de Bena Nsamba, Mbombo, Dipongu, et Kansenga. Sans plus de précisions, les mêmes sources ont affirmé que ces miliciens ont causé des pertes en vies humaines.

On note que deux assaillants ont été abattus sur place et d'autres se sont réfugiés en forêt où ils sont poursuivis par les militaires. Le vendredi 26 mai, un renfort de militaires est venu de Mbuji-Mayi pour tenter de maîtriser la situation.

