Maroc: Le HCR demande à l'Algérie et au Maroc de faciliter le passage d'un groupe de Syriens bloqués à leur frontière

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a demandé lundi aux gouvernements de l'Algérie et du Maroc de faciliter le passage d'un groupe de réfugiés syriens bloqués à la frontière entre les deux pays.

Ce groupe de 41 réfugiés syriens est bloqué depuis le 17 avril 2017, l'Algérie et le Maroc considérant qu'ils se trouvent hors de leurs territoires respectifs.

Le HCR s'est dit profondément préoccupé par la détérioration rapide des conditions pour ces réfugiés vulnérables et a appelé « l'Algérie et le Maroc à répondre d'urgence aux besoins humanitaires, à faciliter l'accès pour ces réfugiés et à leur permettre de rejoindre un lieu sûr et/ou d'être réunis avec leurs familles ».

« Les deux gouvernements doivent agir rapidement pour faciliter le passage immédiat et sécurisé des 41 réfugiés syriens vulnérables - dont des enfants, des bébés et des femmes, y compris au moins une femme enceinte ayant d'urgence besoin d'une césarienne. C'est une question de vie et de mort pour cette femme et son enfant à naître », a ajouté l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

Le groupe de réfugiés est également exposé aux éléments et à la menace sérieuse des scorpions et des serpents, très répandus dans cette région reculée.

« Nous demandons à l'Algérie et au Maroc de travailler avec nous afin de faire cesser cette situation dangereuse et intenable pour ces réfugiés syriens désespérés et actuellement bloqués », a déclaré le HCR, qui s'est dit prêt à offrir ses « bons offices » pour coordonner cette évacuation vitale.

« Il est urgent d'agir et nous appelons les deux gouvernements à prendre des mesures immédiates et constructives pour défendre les impératifs humanitaires internationaux et évacuer ce groupe vulnérable », a-t-il ajouté.