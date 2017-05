Congo-Brazzaville: Municipalité - Démarrage des travaux de construction du grand marché moderne de Pointe - Noire

En marge de la 8e session dite administrative débutée le 22 mai et dont la clôture est prévue pour ce 31 mai, le Conseil départemental et municipal de Pointe- Noire a effectué hier une visite guidée des projets municipaux en cours de réalisation notamment : le centre d'enfouissement des déchets à Fouta (Tchiamba Nzassi), le démantèlement du péage de Côte Matève (arrondissement 6 Ngoyo) et les travaux de construction du grand marché moderne de l'arrondissement 1 Eméry Patrice Lumumba.

Les élus locaux conduits par leur président, Roland Bouiti Viaudo ont, tour à tour, visité les différents sites en vue de se rendre compte de l'état d'avancement des projets. Le lancement il y a trois semaines des travaux de construction du marché moderne de Lumumba, très attendu des citoyens, depuis la destruction de l'ancien marché (le plus grand de la ville) en 2015 avec celui de Tié-Tié Massola, est un véritable ouf de soulagement pour les ponténégrins dont l'impatience se faisait de plus en plus sentir, les marchés domaniaux provisoires de l'OCH et de la foire ne répondant pas totalement à leurs attentes.

Ce marché sera un bâtiment R+2 de deux blocs avec environ 5.000 places. Il sera constitué, entre autres : des chambres froides, d'un super marché, des restaurants et terrasses. Les travaux qui dureront 24 mois sont exécutés par la société italienne Franco Villarecci. D'après le président du Conseil, ce chantier est une concrétisation de l'engagement du président de la République et du gouvernement qui ont doté la ville de Pointe-Noire d'un ambitieux programme d'assainissement et de modernisation.

S'agissant de l'assainissement, l'entreprise Congo environnement services-CES-«Averda » à qui ont été délégués les services de propriété (collecte des déchets, exploitation des services et gestion du centre d'enfouissement technique et de traitement des déchets), est opérationnelle dans la ville océane depuis le 3 mai dernier. Les conseillers municipaux ont visité le centre de transfert provisoire des déchets situé non loin du marché de la Frontière (Lumumba) et le centre d'enfouissement provisoire des déchets situé au village de Fouta à Tchiamba Nzassi où sont conduites toutes les ordures de la ville. Ces sites sont provisoirement occupés par Averda en attendant l'acquisition d'un terrain de 20 hectares où sera installé définitivement le centre technique d'enfouissement et de traitement des déchets.

Les actions d'assainissement d'Averda se font actuellement au centre-ville (où le conseil a effectué une descente sur l'avenue Agostinho Neto), à Lumumba, au marché de la Liberté (arrondissement 3 Tié-tié) et une partie de l'arrondissement 2 Mvou-Mvou.

A l'issue de cette visite, Roland Bouiti Viaudo a tenu à rassurer les ponténégrins du déploiement des agents d'Averda dans tous les quartiers, rues et marchés de la ville. «Nous demandons à tous les citoyens d'être patients. Le contrat signé avec Averda concerne toute la ville de Pointe-Noire. La société nous a présenté un plan de déploiement de 6 mois que le Conseil a approuvé. Le travail va se faire progressivement », a -t-il dit. Les actions d'Averda sont assurées par des jeunes congolais qui ont été recrutés et formés sur place pour un travail professionnel. La société procède actuellement à un recrutement d'agents pour un meilleur déploiement dans la ville.

A Côte Matève, le Conseil est allé se rendre compte du démantèlement effectif du péage de Ngoyo, qui ne respectait plus les normes routières, avant de visiter le site où celui-ci sera transféré, non loin du Nganda Maboké à Tchiamba Nzassi.