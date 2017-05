Congo-Brazzaville: Examen d'Etat - Le gouvernement met en garde les promoteurs des écoles privées contre la fraude

Les épreuves écrites, pour les 82 860 candidats au baccalauréat général, démarrent le 31 mai sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a mis en garde le 29 mai, les promoteurs et chefs d'établissement sur les éventuels cas de fraude.

L'année scolaire 2016-2017 qui tend vers sa fin avec les examens d'Etat a été marquée, entre autres, par des violences répétées dans les établissements scolaires des grandes villes du pays et autres difficultés ayant quelque peu entaché le bon fonctionnement des écoles dont le manque de crédits alloués. La situation sécuritaire dans le Pool a, sans nul doute, perturbé la scolarité de plusieurs apprenants candidats. En dépit de toutes ces difficultés, le gouvernement a tenu son pari.

Dans l'optique de la bonne tenue des épreuves écrites du baccalauréat, un examen qui ouvre les portes des études universitaires, le ministre en charge de l'Enseignement général a initié depuis quelques jours des rencontres avec les membres du jury, les parents, les élèves et les responsables des écoles privées. Face à ces derniers, Anatole Collinet Makosso les a accusés d'être souvent les auteurs des cas de fraude. Devant le vice-président de la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo (Conapepco), Léonard Onka, le ministre a présenté un rapport de la gendarmerie nationale de l'année dernière qui met en cause certains promoteurs des écoles privées ainsi que les élèves.

C'est ainsi qu'il leur brandit le nouvel arrêté consigné par les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation ainsi que celui en charge de la Justice et des droits humains. Ce texte modifie et complète les arrêtés du 8 novembre 1988 fixant les modalités de répression de la fraude, la corruption et la concussion aux examens d'Etat. Ce document prévoit des peines allant de deux à dix ans pour « tout individu qui commet des actes de fraude ou de tentative de fraude au bénéfice d'un ou de plusieurs candidats ».

Rappelant le rôle important que joue le secteur privé d'enseignement général dans le système éducatif congolais, le ministre a invité les promoteurs et chefs d'établissement privé à la vigilance et la prudence pour ne pas être en contradiction avec la loi.

Léonard Onka a, de son côté, assuré le gouvernement que la Conapepco ne défendrait pas ceux qui seront pris la main dans le sac. Il a, par ailleurs, demandé aux autorités de prendre leur responsabilité pour éviter des fuites de matière.

Notons que 82 860 candidats sont inscrits au baccalauréat de cette année dont 59 382 officiels et 23 478 libres, répartis en 192 centres. Avec respectivement 43 157 candidats dont 30 917 officiels et 12 240 libres ainsi que 22 202 dont 15 615 officiels les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire alignent le plus grand de postulants.