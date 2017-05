Afrique: Migrations - Une soixantaine de morts en Méditerranée rien que la semaine passée

Les derniers drames portent la fourchette du nombre de morts et disparus au large de la Libye à environ 1.450 (selon l'OIM) et 1.720 (selon le HCR) depuis le début de l'année.

Au bout du parcours et pour des raisons différentes, leur épopée s'est transformée en cauchemar, soit parce que leur bateau a connu une avarie, soit parce que les vivres et notamment de l'eau embarquée, ont fini par s'épuiser.

Au total, plus de 10.000 personnes ont été secourues au large de la Libye la semaine dernière et la plupart ont été conduites en Italie, dans des conditions souvent compliquées à bord de navires de secours débordés.

La Méditerranée continue de tuer : de part et d'autre des rives de cette mer qui sépare l'Europe de l'Afrique, on continue de ramasser des cadavres de migrants.

