Togo: Ce que pensent les Togolais de la menstruation de la femme

Depuis 2014, le 28 mai est retenu comme journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La troisième édition a eu lieu cette année sous le thème « Brisons le silence et parlons-en autour de nous ». Le Togo rentre dans la danse pour la première fois avec une étude réalisée sur le niveau de connaissance, les attitudes et pratiques des jeunes filles femmes matière de la gestion de l'hygiène menstruelle (GHM). Les résultats de l'étude ont été présentés ce mardi.

99% reconnaissent avoir une fois entendu dire que la fille passe ses règles ; mais 28% estiment que ce sont des saletés de la femme, des déchets de l'organisme ou encore une odeur gênante.

Les concernées elles-mêmes, en pensent quoi ? sur un échantillon de 788 jeune filles et adolescentes âgées de 10 à 24 ans, 4 filles sur 10, soit 47,2% ne savent pas que les menstruations sont un phénomène naturel. Celles-là, ce sont des filles non instruites, indiquent les résultats puisque 54,75% des niveaux primaire et secondaire ont souligné que les menstruations sont un phénomène biologique.

Tout compte fait, qu'elles soient instruites ou pas, il ressort de leurs réponses que les règles arrivent pour la première fois en moyenne à 13 ans. Mais elles sont aussi nombreuses à être surprises par les menstruations car n'ayant rien entendu d'elles avant leur survenue. Et quand ce arrive, manque d'appétit, boutons sur le corps, nausées, manque de confiance en soi, stress, fatigue, mauvaise humeur sont entre autres les effets des menstruations sur lesquels ont mis l'accent les interrogées. Mais celles qui sentent les maux au bas-ventre battent le record avec 91,1%.

Cette étude a été commanditée par Bornefonden conformément au thème de l'année. Elle entend également contribuer aux ODD 3, ODD 5 et ODD 6, parlant respectivement de la bonne santé, de l'autonomisation de la femme et l'accès à l'eau et assainissement. Le choix du thème de cette année s'explique par le fait, « les menstruations demeurent un tabou dans de nombreuses sociétés car de diverses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées », a indiqué Bolette Christensen, Directrice Générale de Bronefonden au Togo.