Soudan: Le pape François ne viendra pas au pays cette année

De politique, la guerre s'est doublée d'une confrontation inter-ethnique : les Nuers et les Dinkas, les communautés d'origine des deux dirigeants sont devenus des populations ennemies. Conséquence : plus d'un million de Sud-Soudanais sont en risque de famille alors que la guerre fait rage.

Elle a cours depuis décembre 2013, et coïncide presqu'aux trois ans de pontificat du pape François. Très influentes dans le pays, les églises catholiques et protestantes ont multiplié les appels à la fin du conflit et à privilégier l'intérêt de la nation. Rien a été fait jusqu'ici.

La persistance de la guerre civile d'abord, dans le plus jeune Etat majoritairement chrétien d'Afrique, n'a fait qu'attrister le chef de l'église catholique. La rivalité entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Rick Machar a culminé en une guerre dévastatrice.

