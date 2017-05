Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - La COPAR décline les listes de ses candidats

Haut lieu d'échange d'expériences entre praticiens, les rencontres organisées les 30 et 31 mai au… Plus »

C'est ainsi qu'il a exhorté le ministre en charge des questions électorales de tout mettre en œuvre afin que les élections aient lieu dans toutes les cent cinquante et une circonscriptions que compte le Congo. Il a salué, en passant, l'action de l'armée régulière qui disperse progressivement les bandits armés qui commettent des actes inciviques dans le département du Pool. « Il est nécessaire d'encourager la Force publique. Elle a fait que les écuries des ninjas soient dispersées. Ils ne sont plus unis ; voilà pourquoi, ils sont en train de poser des actes de manière incontrôlée. Que les militaires continuent sur cette lancée pour en finir une fois avec eux », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le coordonnateur général de la Copar a indiqué en outre que les modalités pratiques de la tenue ou non des élections dans des circonscriptions électorales données n'est pas du ressort des partis ou groupements politiques ; mais de la compétence du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a-t-il renchéri.

En ce qui concerne les élections législatives, le coordonnateur général de la Copar a présenté à la presse les noms de quelques candidats et leurs circonscriptions électorales respectives. Il s'agit de : Antoine Nicéphore Fylla Saint Eude : candidat dans la première circonscription de Kinkala (Pool) ; Bonaventure Mizidy : candidat dans la deuxième circonscription de Kinkala (Pool) ; Chris Antoine Walembault : première circonscription de Mindouli (Pool) : Jean Ebina : circonscription de Djambala (Plateaux) ; Bonaventure Boundzika : troisième circonscription de Makelékelé (Brazzaville) et Michel Mboussi Ngouari : circonscription de Mouyondzi (Bouenza).

