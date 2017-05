Congo-Brazzaville: Formation technique à l'IFC - 128 heures pour apprendre la lumière et le son

Douze techniciens seront formés du 1er au 21 juin 2017 sur l'initiation et le renforcement des capacités en création, lumière et son par l'Institut français du Congo (IFC) en partenariat avec l'association Les courageux.

Créalités est un projet de formation technique basé sur l'initiation et le renforcement des capacités des techniciens. Ce sont des séries de formations qui se dérouleront en deux phases complémentaires. objectif : donner aux participants la capacité de créer leurs propres outils d'éclairage et de sonorisation avec peu de moyens et de favoriser l'émergence d'une écriture technique adaptée au contexte local.

Cette formation s'adresse aux professionnels du spectacle n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine du son et de la lumière, souhaitant acquérir quelques bases. Pendant 8 jours les apprenants s'attèleront sur la lumière (les notions fondamentales de l'éclairage scénique, initiation à la création lumière, la fabrication des outils d'éclairages adaptés à son environnement).

S'agissant des modalités pédagogiques, cette formation aborde progressivement les notions théoriques nécessaires à l'utilisation des différents matériels. Le stage commence par la découverte de la lumière, l'électricité puis la chaine sonore analogique. L'encadrement et les moyens techniques mis à la disposition des stagiaires sont prévus pour offrir à chacun le maximum de pratique et la capacité de créer soi-même les outils d'éclairage. L'exercice de sonorisation se déroulera lors de la fête de la musique avec des groupes de musiciens et le suivi de conduite se fera sur la base d'une proposition artistique menée par deux comédiens sur le texte « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltèse.

Cette formation a pour responsables Ange Cleo Konongo et comme intervenants : Ange Cleo Konongo (créateur et régisseur lumière/ Directeur technique) ; Abia Makita (formateur son/ luthier et ingénieur de son) ; Ferdinand Madzoumou (formateur électricité/ professeur certifié de lycée en électricité industrielle).

« Le projet Créalités a été initié à la faveur d'un constat sur le manque de conditions adéquates pour réaliser et accompagner au mieu les projets de créations artistiques dans le domaine du spectacle, dans le but d'initier et de renforcer les capacités des techniciens afin de fabriquer et de créer des outils nécessaires adaptés aux conditions qui se présentent à eux, de développer les compétences techniques et artistiques », a déclaré Ange Cleo Konongo.

Rappelons que bien avant la formation de Brazzaville, « Créalités » a organisé une formation en lumière et échanges à l'IFC de Pointe-Noire, du 16 au 20 juin, qui a abouti à une création lumière de la pièce « Stabat mater furiosa » de Jean Pierre Siméon, interprétée par Laure Bandoki.