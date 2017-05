Congo-Brazzaville: Bac général 2017 - Des séances de mise à niveau pour les candidats

A l'orée des examens d'Etat, l'Association éducative The Mentor que préside Dutrand Collard Ngantsoua, superviseur de l'opération « Réussir au BAC », a organisé des séances de mise à niveau pour les candidats au baccalauréat général du quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali et ceux venus d'ailleurs, du 20 au 29 mai 2017.

Cette opération, qui avait réuni près de 400 élèves candidats, visait à traiter les sujets types qui serviront de repère aux candidats. Cet exercice a donc permis aux enseignants de faire un résumé de chaque chapitre de leurs matières donnant beaucoup d'explications, en traitant un sujet lié à chaque chapitre.

« Ça a été un coup de pouce de dernière minute qui a été offert aux candidats en toutes les matières confondues. Il s'agit d'une promesse que la présidente d'honneur de l'Association Educative The Mentor, Ines Nefer Ingani, avait faite aux candidats de Moungali, bien que d'autres en ont bénéficié, venant de partout. Elle a réalisé sa promesse », a indiqué Dutrand Collard Ngantsoua, superviseur de l'opération « Réussir au BAC. « Il y a des enfants qui ont avoué avoir compris qu'ils n'ont pas compris à l'école. Les enfants sont satisfaits ; les enseignants ont été excellents. Ils ont aussi la possibilité de contacter ses enseignants jusqu'à ce qu'ils finissent leurs examens et même quand ils seront à l'université », a-t-il ajouté.

Notons qu'il est prévu également après les résultats un stage d'orientation et d'accompagnement professionnels et universitaires qui se tiendra en août prochain. Prendront part à celui-ci, les futurs bacheliers, même ceux qui vont échouer. A cette occasion, des stages, des ateliers, des coachings et des conférences seront organisés pour qu'effectivement ces jeunes suivent leurs cursus de manière saine.

L'Association éducative The Mentor accompagne les jeunes scolarisés et non scolarisés à s'investir dans la construction de leur avenir à travers notamment le coaching et le soutien scolaire. Les motivations de la présidente d'honneur, en organisant cette opération, visait de maximiser les opportunités de succès des candidats au BAC 2017.

« Je suis très confiant, vis-à-vis, de ce que nous avons reçu durant ces derniers jours. Les enseignements que nous avons reçus ont été très instructifs. En ce qui me concerne, ma faiblesse était en mathématique. J'avais des difficultés sur certains exercices, comme les statistiques. Mais le professeur que nous avons eu ici a éliminé nos lacunes », a affirmé Guy José Maria Goma Balou, l'un des candidats ayant pris part à l'opération « Réussir au BAC ».