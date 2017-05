Congo-Brazzaville: Mfilou - Jean-Marie Zinga Ondemba rapproche l'administration des communautés de base

L'administrateur-maire de Mfilou, 7e arrondissement de Brazzaville, Jean-Marie Zinga Ondemba, a organisé le 28 mai, une marche sportive pour rapprocher les communautés de base et réitérer ses missions administratives initiées sur la feuille de route.

Deux mois après son investiture et pour réorganiser cette entité administrative déconcentrée, le premier citoyen de Mfilou a procédé par l'écoute des habitants de cette circonscription afin de rapprocher ses administrés. « Nous avons pensé qu'il était aisé de consacrer les premiers jours par le silence, l'observation, l'écoute et après ces moments, nous avons convoqué des séances de travail, de prise de contact avec les services municipaux, déconcentrés, les parlementaires et les élus locaux, les chefs de quartier, les communautés étrangères et religieuses ainsi qu'avec les associations de jeunesse. Nous voulons toucher du doigt le quotidien des populations », a déclaré Jean-Marie Zinga Ondemba.

L'arrondissement 7 Mfilou couvre une superficie de 3875 hectares répartis en treize quartiers, 88 zones et 250 blocs. Il est limité au nord par l'arrondissement 1 Djiri ; au sud par l'arrondissement 2 Makélékélé et la rivière Djoué ; à l'est par l'arrondissement Moungali et à l'ouest par le district de Goma Tsétsé.

Suite aux exactions persistantes des bandits armés dans le département du Pool, l'administrateur-maire de Mfilou, Jean-Marie Zinga Ondemba, a reprécisé : « Il fallait bien que nous procédâmes à la reconnaissance de la frontière entre le Pool et Brazzaville via Mfilou parce que cet arrondissement est l'une des portes de sortie et d'entrée avec le département du Pool. Il faut que nous rassurions les populations en leur disant que ces soubresauts ne peuvent reculer la République ».

Pour l'administrateur-maire, cette marche sportive a été également l'occasion de retirer un bénéfice certain sur leur santé. « Certains ont longtemps pratiqué le sport. Par cette marche, les capacités fonctionnelles sont alors améliorées et de nombreux facteurs de risque sont diminués aboutissant à une meilleure qualité de vie des personnes et retardant leur entrée dans la dépendance sanitaire », a ajouté Jean-Marie Zinga Ondemba.

Il s'est réjoui de cette marche qui, selon lui, a rapproché les délégués des treize quartiers du 7e arrondissement de Brazzaville et a enfin réitéré que le sport renforce l'unité des populations.