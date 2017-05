Afrique: Le Dr Tedros Adhanom à la tête de l'OMS.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu par les États Membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au poste de Directeur général de l'OMS.

C'est le 1er juillet 2017 que le nouveau directeur général de l'OMS, proposé par le gouvernement de l'Éthiopie, commencera son mandat de cinq ans.

Le successeur du Dr Margaret Chan, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été, avant son élection à la tête de l'OMS, ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. De 2005 à 2012, il était ministre de la Santé.

Il a été également président du conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; président du Conseil du Partenariat Faire reculer le paludisme et Co-président du Conseil du Partenariat pour la Santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant.

Lorsqu'il a été ministre de la Santé en Éthiopie, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a eu à diriger un effort de réforme complète du système de santé du pays avec le développement des infrastructures sanitaires et la création de trois mille cinq cent centres de santé et de seize mille postes de santé ; il a augmenté les effectifs des personnels soignants de 38 000 agents de vulgarisation ; et il a initié des mécanismes de développement pour étendre la couverture de l'assurance-maladie.

En tant que ministre des Affaires étrangères, il a dirigé l'effort pour négocier le Programme d'action d'Addis-Abeba, dans le cadre duquel 193 pays se sont engagés à faire les financements nécessaires pour atteindre les Objectifs de développement durable.