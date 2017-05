Congo-Brazzaville: Médias - La radio citoyenne des jeunes a lancé ses programmes dans la capitale

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga a officiellement lancé les émissions de la radio citoyenne des jeunes (RCJ) le mardi 30 mai à Brazzaville.

Cette radio vise la sensibilisation des jeunes sur les antivaleurs et les bonnes pratiques en vue d'un comportement responsable et citoyen. Financée par le gouvernement japonais par le biais du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), exécutée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture avec l'appui technique du Réseau national des radios locales et communautaires du Congo, la RCJ est un projet du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique. Elle sera animée par les jeunes pour les jeunes.

Elle vise à offrir aux jeunes un espace d'expression et d'interaction entre les pairs sur les sujets ayant trait à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violant en milieu jeune, à la promotion des valeurs de paix, de démocratie et du vivre ensemble, à la citoyenneté, l'entrepreneuriat juvénile, les droits humains, l'égalité du genre et le développement durable.

La RCJ est dotée d'un émetteur d'une puissance de 1000 watts prévu pour couvrir Brazzaville et ses environs. Cette radio émet dans sa phase expérimentale sur une fréquence de 97.4 MHZ jusqu'au 30 juin. Elle passera ensuite à la fréquence 98.6 MHZ. La RCJ est installée dans les locaux de l'Institut national des recherches et d'actions pédagogiques de Brazzaville et sera animée par une quinzaine des jeunes pour la plupart formés au département des Sciences et techniques de la communication de l'université Marien-Ngouabi.

La ministre Destinée Hermella Doukaga donnant le top des émissions, a souligné que ce nouveau né des médias congolais constitue une valeur ajoutée à l'éducation à la citoyenneté dans le cadre de la sensibilisation, la conscientisation donc, l'éducation des jeunes par les médias. Cet outil, a t-elle ajouté, est une priorité gouvernementale notamment du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique qui s'emploie à sa mise en œuvre depuis octobre 2016.

« La RCJ est un canal par le lequel notre pays espère incontestablement à un encadrement qualitatif et quantitatif de nos jeunes. Dans sa vocation d'informer, de former et d'éduquer. C'est un outil efficace de transmission des valeurs de paix et de citoyenneté, gage de notre développement commun », a indiqué la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, invitant la population congolaise à s'en approprier en s'appliquant activement dans sa promotion.

le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, également présent à la cérémonie, a reconnu que la radio est un moyen très efficace pour apprendre, une école sans mur, une plateforme d'échange et un outil didactique pertinent.

Il a notamment conseillé d'« Envisager des émissions pédagogiques sur les thématiques choisies dans les disciplines apparemment redoutées par les élèves qui constituent la jeunesse scolaire mais, bien cernées par des pédagogies aguerries ». « Ce projet est une occasion renouvelée d'entreprendre des vastes compagnes de vulgarisation dans de nombreuses thématiques, de souligner la méthode pertinente de la pédagogique pour une meilleure pratique des classes », a-t-il conclu.

Signalons que le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mouungalla, a aussi assisté à la cérémonie de lancement des émissions de cette première radio citoyenne des jeunes.