Congo-Brazzaville: ART antique - L'exposition « Afrika Bikeko », une grande première au pays

La première édition de l'exposition d'arts africains dénommée « Afrika Bikeko », première du genre en République du Congo, sera organisée par l'antiquaire Christian Sanga-Pamba, du 15 juin au 16 juillet au Pefaco hôtel Maya-Maya à Brazzaville.

Après sa brillante exposition à la première édition du Salon des métiers du bois (Sameb) organisée par l'Agence nationale de l'artisanat (ANA), à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville en février dernier, l'antiquaire Christian Sanga-Pamba, expert et chercheur en arts négro africains, revient au galop. Il organisera pour la première fois dans l'histoire de la République du Congo, une exposition d'art antique avec description de chaque pièce.

Christian Sanga-Pamba que nous avons surpris en pleine préparation, a lancé un vibrant appel aux sponsors et autres mécènes.

« Je suis en train de préparer une exposition vente d'art africain dénommée Afrika Bikeko. C'est pour la première fois que cette marque d'exposition d'art antique soit organisée en République du Congo. Chaque pièce sera décrite, notamment ses origines. Nous allons exposer les pièces de quelques pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo, l'Angola, le Cameroun, le Gabon et la République du Congo ... Par ailleurs, je lance un vibrant appel aux sponsors et autres mécènes de me soutenir ».

Antiquaire à fleurs d'âge, Christian Sanga-Pamba, pense qu'après plus de vingt années de pratique du métier, il est grand temps qu'il se fasse connaître davantage à travers le monde par le biais de cette exposition. « Cette exposition je l'organise pour me faire connaître davantage. J'invite les Congolais et mêmes les expatriés à venir visiter l'exposition vente Afrika Bikeko à partir du 15 juin prochain », a -t-il indiqué.

Christian Sanga-Pamba a été initié dans l'art moderne par Robert Badimbanga. Il s'est frayé au fil des temps un chemin en se lançant dans l'art antique. « Je me déplace souvent. Je quitte la ville pour aller dans un village et lorsque j'y arrive, je me fais connaître auprès du chef du village. Ce dernier informe son monde de la venue d'un antiquaire. Dès lors, s'il y a quelqu'un qui a des pièces à vendre, il me les amène et j'achète. C'est de cette manière que je fais la récolte des pièces », a précisé l'antiquaire. Contacts 06.671.83.47 / 05.525.77.59 dechrist_antique@hotmail.com