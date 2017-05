Gabon: Aubameyang vers la retraite internationale ?

Et alors qu'on évoque un possible départ d'Aubameyang, c'est Didier Ovono qui annoncé il y a quelques semaines sa retraite qui pourrait effectuer son retour.

Pour l'heure, aucune confirmation officielle de la part du joueur qui est également sujet à plusieurs rumeurs dans cette période de mercato. Et il figure sur la liste des convoqués pour les prochains matchs matchs du Gabon (contre la Zambie le 4 juin en amical et devant le Mali le 10 juin à Bamako en éliminatoires de la CAN 2019).

D'après de nombreuses informations, Pierre-Emerick Aubameyang songerait de plus en plus à son avenir en sélection nationale du Gabon. L'attaquant du Borussia Dortmund goûterait désormais très peu aux conditions d'organisation autour des Panthères.

