Mali: Le journal «Le Sphinx» devant la justice après une plainte du fils d'IBK

Me Mamadou Gaoussou Diarra dénonce un acharnement contre son client et affirme comprendre sa colère. « Je trouve qu'il y a une sorte d'acharnement. En tant que journaliste professionnel il a le devoir de recouper et de vérifier avant de publier.

Dans deux numéros successifs, il est accusé, estime-t-il, de trafic d'influence ; dans un autre numéro du journal, il lui est attribué un immeuble à Bamako. Il rejette toutes ces accusations. S'estimant diffamé, il réclame au journaliste 4 milliards de francs CFA (plus de 6 millions d'euros) de dommages et intérêts.

La première phase d'un procès en diffamation contre l'hebdomadaire malien d'investigation Le Sphinx s'est ouverte mardi 30 mai à Bamako. Le plaignant est Karim Keïta, député à l'Assemblée nationale et fils du président malien, IBK. Il réclame 4 milliards de francs CFA (environ 6 millions d'euros) de dommage et intérêts.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.