Burkina Faso: Siao - L'agent comptable et le caissier sommés de rembourser plus de 200 millions de FCFA

Cet écart, explique le document, est la différence entre « l'encaisse au 13 mars 2017 et le solde en écriture obtenu à la même période » chez l'agent comptable et le caissier. Les concernés avaient 15 jours pour se justifier. Mais leurs explications n'ont manifestement pas convaincu : leurs justificatifs n'ont pas été jugés pertinents par l'IGF parce-que n'expliquant pas le déficit de caisse.

«Pour la première fois depuis 2012, l'Inspection générale des finances (IGF) a réalisé un contrôle de la gestion financière et comptable du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (Siao). Suite à ce contrôle, un écart de caisse de 230 millions 742 mille quatorze (230 742 014) F CFA a été constaté dans la gestion des comptes de l'agent comptable et du caissier du Siao », annonce le communiqué.

