Congo-Brazzaville: Fonds routier - Le budget 2017 arrêté à 16 milliards FCFA

Haut lieu d'échange d'expériences entre praticiens, les rencontres organisées les 30 et 31 mai au… Plus »

Afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens d'un département vers un autre, le gouvernement s'était engagé dans un vaste projet visant à émailler le pays d'infrastructures routières et d'équipements de qualité. Ainsi, de 2010 à nos jours, le pays dispose de 9000 km de routes aménagées ou en cours d'aménagement et 3500 km de routes bitumées.

« Il ne faut pas penser que cette somme sera décaissée en totalité, nous avons une mauvaise expérience des budgets des exercices passés. En plus, 16 milliards ne sont rien du tout devant l'ampleur des travaux que nous avons. Nous souhaitons que l'Etat décaisse cet argent pour parer au plus vite aux coupures signalées dans tout le pays », a indiqué le directeur général du Fonds routier, Elenga-Obat Nzenguet.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.