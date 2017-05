Congo-Kinshasa: Assumez-vous !

opinion

C'est ce mercredi que le Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, se présente devant la représentation nationale. C'est pour y présenter le projet de loi des finances, pour l'exercice 2017.

Les travaux d'harmonisation entre le Gouvernement et le Parlement se sont déroulés le lundi dernier à l'Assemblée nationale. Selon le protocole ou encore les usages du palais, juste après cette séance, les Députés ont été invités à passer à l'office du Rapporteur du Bureau de l'Assemblée nationale, pour le retrait des documents de travail. Ce faisant, les élus du peuple ont mis à profit la journée de mardi, et il en sera ainsi cet avant-midi, pour se pénétrer de ces documents, en les parcourant de fond en comble. De façon à voir si la hauteur du budget, les actions prioritaires et les montants alignés dans les rubriques permettront de répondre aux besoins du fonctionnement de l'Etat, mieux des impératifs, par rapport au temps qui reste pour la fin de l'année.

C'est dire qu'il y a une procédure d'urgence qui a été enclenchée, pour que rien ne vienne perturber le déroulement des travaux. La gymnastique est, somme toute, habituelle et, elle sera respectée. Le Premier ministre s'emploiera à présenter l'économie du Projet de loi de finances, du moins dans ses grandes lignes. Au plan politique, il va dire que ce budget l'est en application de l'Accord du 31 décembre 2016. Au plan économique, au-delà de la remontée du cours des produits miniers et pétroliers sur le marché international, il y a rupture des équilibres macroéconomiques, la flambée des prix des biens et services sur les marchés et la dépréciation du taux de change. Au plan social, le taux de chômage, qui va crescendo chez les jeunes, la baisse du pouvoir d'achat de la population, des conflits intercommunautaires etc.

Que va-t-il se passer après ? Eh bien, la tradition sera aussi respectée. La représentation nationale va réagir, d'abord par un vote de recevabilité du Budget, avant l'ouverture d'un débat général, qui donne aux Députés, généralement, d'adresser leurs félicitations au Premier ministre, partant au Gouvernement, pour la célérité dans le dépôt, mieux la présentation de ce texte. Ensuite, ce sera une avalanche des questions. Elles viendront non seulement de la Majorité présidentielle, mais aussi de l'opposition politique. C'est ici que les députés doivent s'assumer, en posant des questions pertinentes. Ils sont l'émanation du peuple, qui pleure. Comment entend-il renflouer les caisses de l'Etat avec ces près de dix milliards de dollars ? Comment va-t-il s'y prendre pour décaisser l'argent de la CENI, sans déranger le social des congolais ? Parce qu'il fera des promesses, comment s'y prendre pour les réaliser ? Quelle planification fera-t-il pour éradiquer l'insécurité ? Sera-ce un budget d'un seul semestre ?

En dépit de toutes ces questions et tant d'autres, ce qui est vrai, c'est que Bruno Tshibala jouit d'une faveur exceptionnelle, parce que la majorité, désormais élargie, ne manquera de lui apporter le soutien tous azimuts. Par pure formalité, croit-on savoir, s'il ne répond pas aux préoccupations séance tenante, il solliciterait 24 heures, pour organiser sa réplique. Et, le plus naturellement possible, un mot d'ordre passerait au sein de cette majorité désormais élargie pour que soit adopté le texte. Quant à l'opposition radicale, elle planchera sur le rejet dudit projet. C'est un fait. En termes numérique, l'on peut considérer qu'il n'y a pas match entre désormais les deux pools de pouvoir à l'Hémicycle. Le projet sera adopté et envoyer à la Commission Economie et Finances, pour y être enrichi, avant son envoi, pour seconde lecture à la chambre haute du parlement.

La Pros.