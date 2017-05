Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu - Kananga - Kabila au front !

Un signal fort. Voilà ce que constitue la visite du Commandant en chef des forces armées du Congo-Kinshasa afin que cet ancien territoire, voulu lieu de toutes les horreurs et atrocités inimaginables, puisse être baptisé comme un havre de paix. Mais, les défis sont légion entre ce vœu et les réalités sur terrain.

Mais, le Chef de l'Etat n'a pipé mot. Raison ? Selon une source officielle, il aurait estimé qu'il est venu réconforter les familles éplorées et évaluer la situation sécuritaire. Ainsi, c'est après avoir écouté les différentes couches de la population qu'il saura à quoi s'en tenir dans le plus bref délai.

Le Chef de l'Etat a tenu une réunion de sécurité en présence du chef d'Etat-major général et d'autres officiers supérieurs de l'armée et de la PNC. La place de l'indépendance de Kananga était noire de monde, assoiffé de l'écouter.

Et, au finish, c'est les membres des forces vives de la province hôte qui ont été à l'honneur. A bord de sa jeep 4×4, il a été ovationné de l'aéroport de Lungandu jusqu'au Gouvernorat. Près de 400 miliciens démobilisés et fidèles à la famille régnante de Tshimbulu ont fait le déplacement pour venir accueillir Joseph Kabila.

Et, aujourd'hui, l'arrivée de Kabila mise en musique d'avec tous les dégâts et heurts enregistrés dans cette partie du pays, les regards, tous les regards, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Rd Congo se fixent sur Kananga.

Le passage au Grand Kasaï, plus précisément, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central, ne pourra qu'être remarqué. Hier, en effet, comme annoncé par le VPM Emmanuel Ramazani Shadary, Joseph Kabila a bel et bien foulé le sol Kasaïen.

