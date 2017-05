Angola: Les enfants sont la priorité du gouvernement, dit un juriste

Luanda — Il nous faut croire que les enfants sont l'avenir de demain, d'où ils doivent mériter la priorité absolue des Programmes du gouvernement, a déclaré mardi à Luanda le juriste angolais, Afonso Malungo.

Interpellé par l'Angop, à l'occasion de la Journée Internationale de l'Enfant, célébrée le 01 juin, le juriste a exhorté la population à dénoncer, devant la Police et la Justice, des cas éventuels d'agression à l'enfant ou de violation quelconque de ses droits.

Il a appelé les parents, les chargés d'éducation et les tuteurs à manifester de l'amour et de la tendresse envers les enfants, et à leur prêter une attention particulière.

D'après Malungo, manifester de l'amour et de la tendresse, et prêter une attention spéciale aux mineurs sont une façon de matérialiser les 11 Engagements sur l'Enfant assumés par le gouvernement et ses partenaires sociaux.

Le processus d'application pratique des 11 Engagements sur l'Enfant doit engager toutes les institutions publiques et privées du pays, afin d'assurer le succès des Programmes, a-t-il souligné.