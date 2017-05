Angola: Nécessité de doter le système juridique d'une Législation plus ajustée aux sociétés

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Rui Mangueira, a déclaré mardi à Luanda qu'avec la globalisation il était nécessaire de doter le système juridique d'une Législation de plus en plus pertinente et très adéquate à la dynamique des sociétés actuelles.

Dans cette perspective, a-t-il expliqué, l'arbitrage, comme méthode extrajudiciaire de résolution des différends, est un mécanisme privilégié des opérateurs privés et du public, dans la mesure où il apporte comme avantage la célérité et la flexibilité dans la résolution des conflits.

Dans un discours à l'ouverture de la 2ème édition de la Conférence Internationale sur l'Arbitrage, le ministre a souligné que ce mécanisme donnait plus de sécurité et de certitude juridique dans les relations commerciales et d'investissement privé découlant des conjonctures nationales et internationales.

"En ce qui concerne l'arbitrage en Angola, nous voulons accueillir et échanger des expériences avec les illustres participants à cette conférence", a-t-il dit devant les opérateurs de la Justice d'Angola, du Brésil, du Mozambique et du Portugal.

Selon Rui Mangueira, le pays était ouvert aux suggestions pour la création des mécanismes rapides et efficaces pour la mise en place effective de la Convention de New York, étant donné que sa non applicabilité par les tribunaux, pourrait entraîner la responsabilisation de l'Etat angolais au niveau international.

Participent à la 2eme édition de la Conférence internationale sur l'Arbitrage, des directeurs et consultants, des professionnels et des étudiants des facultés de Droit et des spécialistes en Arbitrage de l'Angola, du Brésil, de l'Espagne et du Mozambique.