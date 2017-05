Burkina Faso: Bonne gouvernance - La stratégie nationale 2017-2026 en débat

L'atelier national de validation de la Stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance (SNPG) a eu lieu, le mardi 30 mai 2017, à Ouagadougou.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a élaboré un projet de la Stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance (SNPG) pour la période 2017-2026. La validation du document et du premier plan triennal 2017-2019 ont fait l'objet d'une rencontre d'échanges, le mardi 30 mai 2017, à Ouagadougou. Cette rencontre visé, selon le ministre Clément Sawadogo, à apprécier le projet desdits documents et donner des orientations claires au groupe de rédaction en vue d'améliorer la qualité des deux documents avant leur adoption en conseil des ministres.

Dans le même ordre d'idées, il a expliqué aux participants que cet atelier national offre une tribune de réflexion sur les mesures et actions à intégrer dans ce nouveau référentiel afin d'améliorer sa mise en œuvre et son appropriation par tous les acteurs. Il les a, de ce fait, exhorté à privilégier la recherche du consensus au cours des échanges, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la justesse et de la cohérence des orientations proposées dans ce document provisoire. Dans ce Burkina Faso en pleine mutation où les citoyens exigent plus de redevabilité, il est temps de nous mettre au travail afin de satisfaire les attentes de nos concitoyens, a-t-il souhaité.

Pour lui, l'élaboration de la SNPG se déroule, en effet, dans un contexte national marqué à la fois par des revendications syndicales dans tous les secteurs et des attaques terroristes. «Cette situation nous interpelle sur l'efficacité des politiques de développement mises en œuvre jusque-là et dénote de leur insuffisance à instaurer la dynamique de répartition des richesses nécessaires à l'amélioration du bien-être des burkinabè», a-t-il souligné. Il a, ainsi, indiqué que la SNPG s'inscrit dans la vision des Burkinabè de faire à long terme de leur pays une nation solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale. Composée des représentants des ministères, du secteur privé, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers, l'assistance a eu droit à une présentation des projets de document de la SNPG 2017-2026 et du plan d'actions 2017-2019.

Sur le contenu de la SNPG, les réflexions des participants s'articuleront autour des cinq points du document (Analyse diagnostique de la gouvernance, Stratégie de promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso, Dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation, Hypothèses et gestion des risques et Cadre logique). La promotion de la primauté du droit, la promotion de la transparence et de la responsabilité, le renforcement de la participation et de l'équité et la lutte contre la corruption et la promotion de la performance constituent, quant à eux, les quatre axes stratégiques identifiés pour relever les défis en matière de promotion des principes de la bonne gouvernance. En rappel, la nécessité de mettre en place une SNPG est ressortie lors de l'évaluation (en décembre 2015) de la Politique nationale de bonne gouvernance (PNBG) 2005-2015.