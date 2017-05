Ile Maurice: Changement climatique - CARES lance une compétition pour mobiliser les jeunes

Un billet d'avion et le logement seront offerts sans compter que des professionnels (représentants du CARES, scientifiques, etc.) encadreront le gagnant avant sa participation au Sommet. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine conférence nationale de CARES, le 5 octobre.

L'initiative vise les jeunes de 16 à 30 ans de l'océan Indien : Maurice, Rodrigues, La Réunion, les Seychelles, Comores et Madagascar. Les intéressés pourront participer dans une des trois catégories proposées : technologies de l'innovation, arts et essais.

«Il y a un recul par rapport à la question du changement climatique dans le monde.» Ce sont les propos de Stephan Gua du Centre for Alternative Research and Studies (CARES). C'est pour cela que l'organisme lance, ce mardi 30 mai, une compétition qui vise à «rassembler les idées créatives des jeunes de l'océan Indien».

