Ile Maurice: Budget 2017-2018 - Les artistes prêts à se battre

Nous demandons où est notre place dans ce jeu qui se tient entre l'importateur, le revendeur et le consommateur». Les artistes revendiquent également leur présence sur le comité de la Rights Management Society et des précisions sur le fonctionnement de cette institution.

Toutefois nous savons que la Rights Management Society a fait un audit de tous les lieux où la musique est diffusée et a fait des propositions conjointement avec le State Law Ofice. On demande au ministre Roopun de prendre ces regulations en considération», souligne Zanzak Arjoon.

«Nous sommes très pédagogiques et nous allons nous répéter car le 8 juin approche à grands pas et que les personnes concernées doivent être en pleine phase de la rédaction du Budget.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.