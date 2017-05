Ile Maurice: Prêt indien - Le rôle de la SBM Mauritius Infrastructure Development Company Ltd divise

Deux cadres de la SBM siègent au sein du board de la nouvelle entité. Ils sont Lakshmana (Kris) Lutchmeenaraidoo et Deeagarajen Soondram. Dipesh Jowry et Rubina Jhuboo agiront comme secrétaires.

Si peu d'informations étaient disponibles dimanche 28 mai sur la page web du Registrar of Compagnies sur la SBM Mauritius Infrastructure Development Company Ltd, la donne a changé depuis.

C'est sous des redeemable preference shares que les fonds seront remboursés. En d'autres mots, explique un comptable, la SBM Mauritius Infrastructure Development Company Ltd versera de l'argent à ces sociétés contre des actions et, selon l'accord, les bénéficiaires devront par la suite racheter ces actions au bailleur de fonds, à des périodes précises.

Selon ce système, le gouvernement indien versera l'argent à l'Exim Bank qui, à son tour, le prêtera à la SBM Mauritius Infrastructure Development Company Ltd. Par la suite, de nouvelles compagnies créées pour réaliser divers projets gouvernementaux auront les fonds nécessaires auprès de cette société de la State Bank of Mauritius.

