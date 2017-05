Madagascar: Elections - A quand la révision du code électoral ?

Durant le mois de juin, les enfants et leurs droits seront mis à l'honneur. Au niveau national, le mois de juin… Plus »

D'après certaines sources proches du dossier, la commission devra remettre au comité, plus précisément, entre les mains du Premier ministre le rapport de ses travaux vers le milieu du mois de juin. On se demande toutefois si toutes les recommandations seront prises en compte dans ce rapport ? Wait and see.

Autrement dit, la commission ne servira qu'à mettre sous forme de texte condensé toutes les recommandations des participants aux ateliers de concertation et de consultation et le comité interministériel à rédiger en projet de loi ledit texte ou même de le rectifier vu que la commission ne fait que proposer.

Rapport. En mars dernier, le gouvernement a publié deux décrets portant création d'une commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache et d'un comité interministériel en charge de la révision du cadre légal relatif aux élections.

Faut-il rappeler qu'en 2016, des cadres de concertations et des ateliers régionaux ont été organisés par la CENI afin de recueillir les idées et recommandations des entités susmentionnées.

