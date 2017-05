Congo-Kinshasa: Linafoot - Renaissance bat Bukavu Dawa et prend la 2ème place !

Il est difficile, sinon dangereux, d'exploiter la situation d'insécurité et les exactions dont souffrent… Plus »

Les Salésiens ont perdu leurs trois derniers matches respectivement, face As Vclub (1-0), Dcmp (2-1) et Renaissance (4-2).

La victoire a été scellée à la première période par l'entremise de Lamine Diawara qui a signé un doublé à la 13ème et 25ème minute, et Rachidi Asumani a corsé l'addition à la 45ème minute, juste avant la pause.

Et, pourtant ils ont tous le même nombre de points, soit 15 points chacun. Mais, ils n'ont pas le même goal-average. Renaissance a un goal-average (+7), tandis que ses deux poursuivants ont chacun (+6). C'est une édition du championnat où le plus chanceux empochera le titre sur un petit détail.

Le champion de la 22ème édition de la Ligue nationale de football est loin d'être connu. La phase retour de play-off annonce les vraies couleurs de ce championnat au regard de la prestation et la détermination de quatre équipes prétendantes au titre. La bataille devient rude ! Au classement, il n'y a que des rebondissements. Pour le moment, c'est le Fc Renaissance du Congo qui s'est emparé de la deuxième place, laissant Mazembe et Vclub un peu derrière.

