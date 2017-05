Congo-Kinshasa: PSN - Basile Kanda nommé Secrétaire Général !

Il est difficile, sinon dangereux, d'exploiter la situation d'insécurité et les exactions dont souffrent… Plus »

Figure emblématique du parti, Basile KANDA est un homme modéré et engagé. Amoureux de son pays, il croit en une jeunesse congolaise capable de changer et de bouger les choses.

"Je remercie le Président national du PSN, Rudy MANDIO, les camarades du bureau politique et particulièrement mon prédécesseur, le SG Erick BUKULA, pour le travail titanesque qu'il a abattu et son dévouement sans faille pour l'épanouissement de notre parti qui incarne l'espoir de toute la nation", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Cette redynamisation de l'Exécutif national et fédéral dans le parti consiste à mieux se positionner dans le microcosme politique. Et cela par rapport aux enjeux politiques de l'heure en RDC. Pour le nouveau SG du PSN, "le challenge est grand, mais ensemble nous ferons du Congo un Etat prospère et démocratique".

Patriote, humble et dynamique, Basile KANDA KAJINGU est l'un des congolais engagés pour la justice sociale, la démocratie et le développement en République démocratique du Congo. Ouvert d'esprit, avec un sens élevé de probité, ce compatriote vient d'être nommé au poste de Secrétaire Général du Parti Politique "Peuple au Service de la Nation", «PSN».

