Congo-Kinshasa: Didier Mumengi - "Le journaliste doit éclairer l'intelligence et la conscience de la population"

En guise de conclusion, l'objectif final de cette introspection est d'améliorer la compréhension du contexte social et des enjeux de la société congolaise, comprendre le système de fonctionnement des dirigeants, adapter l'offre informationnelle ou créer des contenus médiatiques, qui donnent écho aux dangers qui guettent la société, afin que les journalistes déclenchent une compréhension facile et meilleure à la population congolaise au sujet d'un fait quelconque.

Eu égard à toutes les faiblesses journalistiques, il est nécessaire aux organes des médias de rappeler aux journalistes les normes et règles d'éthique et déontologique, afin qu'ils se rendent compte des potentialités journalistiques en RDC.

Après cette réunion, les journalistes sont disposés à répondre chacun à sa manière, si le reflet de leur intelligence peut les empêcher à accomplir des grandes choses ? Serait-il possible aux journalistes de faire plus que leurs aînés ?

Il s'agit de s'interroger sur des questions du genre : comment le pays est-il arrivé là ? Qui sont des responsables ? Quels sont les moyens d'actions et les contraintes pesant sur la société, culture politique, mœurs civiques, coutume et tradition ?

Pour l'orateur, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir d'un Etat. Donc, c'est dans le pouvoir des journalistes de découvrir la cause racine du fait, par un élargissement des recherches, par des analyses profondes sur n'importe quel fait, ayant trait à la dégradation éthique de son Etat, pour savoir le maximum de la cause exhaustive de ce fait.

Sans trop d'explications, éclairer l'intelligence de la population, est le fruit d'une grande mission confiée aux journalistes à travers sa collecte de l'information et son investigation du fait, pour pouvoir prouver la cause primordiale du fait, qui paralyse le pays.

Notamment, de la vie sociale, politique et économique, afin de tirer profit de la connaissance nouvelle de tous les aînés dans la profession. Car, le journaliste doit nécessairement éclairer l'intelligence et la conscience de la population à travers son intelligence magistrale sur la crise actuelle.

