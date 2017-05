Cameroun: Awa filles FC - Un promu aux dents longues

Arrivé dans l'élite du football féminin camerounais cette année, le club cartonne en ce début de saison.

Cette fin d'après-midi de vendredi, les joueuses d'Awa filles FC reçoivent des invités-surprises sur leur terrain d'entraînement, à la mission catholique de Nkoabang, périphérie de la ville de Yaoundé. Une foule de jeunes lycéens a envahi les lieux, pour préparer les épreuves sportives des examens. C'est au milieu de cette marée humaine que le coach de l'équipe, Roger Kissi Mbimi, dirige la séance du jour. Les joueuses d'Awa se distinguent par leurs maillots de couleur orange. Malgré les jeunes qui crient et courent tout autour du terrain, pas question cependant de perdre sa concentration. A quelques mètres de là, le foyer des jeunes diffuse aussi une musique assourdissante. Les conditions ne sont pas réunies pour un entraînement serein. « Nous avons dû partir de la base aérienne et de Minkan où nous nous entraînions avant de nous installer ici.

La question des infrastructures est un véritable problème », concède Thomas Awa, président du club. Ces conditions difficiles n'ont pas entamé les résultats d'Awa FC. Depuis le début de la saison, l'équipe a remporté tous ses six matchs. Six victoires donc, avec 29 buts marqués et deux encaissés en championnat. Des chiffres éloquents. En plus, le club a remporté le tournoi de la femme organisé en mars dernier, en battant AS Green City (2-0). « Notre philosophie de jeu consiste à garder le ballon au maximum, épuiser l'adversaire pour trouver les failles et marquer. En deuxième division déjà, nous avions des joueuses capables de rivaliser avec les meilleures.

Elles ont adhéré à notre projet, ont débuté en division inférieure, où elles ont emmagasiné de l'expérience. Pour la première division, nous avons juste étoffé notre groupe », explique Roger Kissi Mbimi. Aux côtés d'Éliane Bibout, la buteuse, la capitaine Geneviève Owona tient la maison. Le club a été créé il y a juste trois ans, presque sur un coup de tête. « Des amis m'ont dit que l'énergie que je gaspillais ailleurs, je pouvais l'investir dans mon propre projet. C'était après un « deux-zéro » un samedi et le même jour je suis allé acheter les maillots du club », se souvient le président. Thomas Awa est un ancien de la maison Canon de Yaoundé. Il est parti à cause des « intrigues » pour fonder son équipe. Celle-ci, après deux années d'apprentissage en deuxième division, veut s'affirmer aujourd'hui dans l'élite. Les débuts en championnat sont à l'image de ses ambitions.

Thomas Awa: « Nous devons rester concentrés »

Président d'AWA football filles

Etes-vous surpris par le début de saison d'Awa, à peine promu dans l'élite ? Nous avons eu une bonne préparation. Même lorsque nous étions en deuxième division, nous avons tutoyé des clubs de l'élite. Nous avons été successivement quart de finaliste et demi finaliste de la coupe du Cameroun, où nous avons affronté une équipe de Louves Minproff qui disposait de huit joueuses internationales. En début de saison, notre ambition était d'assurer le maintien. Nous restons une jeune équipe qui vient d'accéder en première division. C'est l'objectif premier. Pour le reste, nous verrons comment la saison va évoluer. Ce début de saison ne vous fait-il pas revoir ces ambitions à la hausse ? C'est trop tôt pour le dire. Il est vrai que nous avons gagné le tournoi de la femme et tous nos matchs en ce début de championnat.

Mais, nous ne devons pas prendre la grosse tête. Le championnat est long et nous n'avons pas réalisé d'exploit. Nous devons rester concentrés et continuer à travailler. Nous verrons ce que l'avenir nous réservera. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la gestion du club ? Nous avons des problèmes d'infrastructures. Il nous a fallu de nombreux changements avant de nous fixer sur ce terrain de la mission catholique de Nkoabang pour les entraînements. Et puis, la gestion des jeunes filles n'est pas aisée. Nous avons des jeunes joueuses que nous voulons faire progresser. Beaucoup sont des élèves, d'autres sont à l'université. Trois de nos joueuses ont été sollicitées par leurs établissements pour les Jeux universitaires. Il faut de l'argent pour les entretenir. Mais toutes ont des contrats et des salaires convenables, jusqu'à 250.000 F par mois pour certaines. Peu de clubs, même en première division masculine, offrent de telles conditions salariales.