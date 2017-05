Cameroun: Extrême-Nord - Plus de latrines dans les ménages

Meri, Petté (Diamaré). Dans le cadre d'une campagne d'hygiène et d'assainissement, plus de 4829 ménages du Diamaré ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques dans le domaine de l'assainissement liquide.

La défécation à l'air libre préoccupe en effet depuis belle lurette les autorités administratives et sanitaires de la place. Car « les risques de maladies hydriques sont légion, surtout en saison des pluies, comme c'est le cas en ce moment », relève Aboukar Mahamat, coordonnateur de l'Association camerounaise pour l'éducation environnementale (Aceen), partie prenante à l'opération. Selon les statistiques produites par les ministères de la Santé publique, de l'Eau et de l'Energie et de l'Education de base avec l'appui du partenaire Unicef, on constate qu'on est parti de 20% en juillet 2015 à 95% en janvier 2017, s'agissant du nombre de ménages qui disposent aujourd'hui d'une latrine. Des résultats qui sont encourageants de l'avis de Marcel Grem, le sous-préfet de Méri.

L'autorité administrative ne s'est pas contenté de ce résultat. Elle a convié les autorités municipales, traditionnelles à suivre le sens de la marche. Et de travailler en étroite collaboration avec les responsables régionaux des sectorielles impliqués dans le projet « fin de la défécation à l'air libre ». Même son de cloche du côté de Petté où les autorités locales signalent qu'il y a une baisse considérable des cas de maladies hydriques dans leur localité à cause de la prise de conscience des uns et des autres sur la salubrité. Grace à ce projet, 4829 ménages répartis dans 100 villages dans le département du Diamaré réalisent le bien-fondé de cette pratique.