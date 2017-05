Cameroun: Affaire des gendarmes corrompus - Les sanctions tombent

Quelques semaines après que le MINDEF se soit saisit de ce dossier, Joseph Beti Assomo a rendu public lundi un communiqué pour indiquer les mesures prises par le haut commandant. « Les intéressés, écrit le MINDEF, ont été déchargés de leurs fonctions respectives et mutés dans l'intérêt du service ». En effet, l'adjudant Achille Etouke et le maréchal des logis chef Guy Arouptouang ont été affectés dans la légion du Logone-et- Chari dans le Nord. Le communiqué indique, en outre, qu'ils seront traduits devant le conseil de discipline. « Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte en vue de leur poursuite devant le Tribunal militaire », précise-t-il.

Tout est parti d'une vidéo de trois minutes et 26 secondes publiée sur les réseaux sociaux au début du mois de mai. Dans ce tournage de fortune, des gendarmes du Peloton routier motorisé de Bonabéri à Douala, l'un sur une moto, sifflet à la bouche et casque sur la tête, sont en pleine opération de rançonnement d'usagers de la route. C'est ce que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, qualifie « d'actes de corruption à ciel ouvert », après les conclusions d'une enquête administrative ouverte par les services compétents du MINDEF. Cette vidéo avait alors suscité une vague de réactions, des messages véhéments dénonçant cet acte et appelant à des sanctions lourdes de la part du haut commandement.

