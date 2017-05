Les campus universitaires et milieux communautaires sont des sites ciblés pour la promotion d'EU Mobile Money.

Leader de la société civile bien connu dans la région de l'Ouest, Paul Lado clame, sans ambages, sa fidélité à la société de transfert d'argent Express Union Sa. « Je n'ai jamais changé. Tous les employés de l'agence Express Union-Kamkop savent que j'y effectue toutes mes Operations de transferts d'argent à leur guichet.

Et je suis content des innovations apportées ces derniers jours en termes de célérité des transactions. Une fois que vous avez commencé à communiquer votre numéro de téléphone ou celui du bénéficiaire, la machine ressort de manière détaillée toutes les autres informations nécessaires.

Ça me fait gagner en temps lorsque je m'y rends pour envoyer de l'argent à mes enfants, tous étudiants respectivement dans les villes de Douala, Yaoundé et Dschang », confie-t-il. Tout comme il ne manque pas de dresser des éloges à l'endroit des initiatives citoyennes du promoteur de cette société.

Pour lui, cet homme d'affaires visionnaire saura rebondir face à la concurrence livrée par les opérateurs de téléphonie mobile installés au Cameroun.

D'ailleurs au cœur de la Nationale n°4 au niveau du lieu-dit Echangeur à Bandjoun, les signaux de cette capacité à rebondir sont déjà visibles à travers une affiche qui valorise le service «Express Union Mobile Money». Le message affiché est assez clair sur l'ambition de l'entreprise dirigée par Albert Kouinche.

Cet établissement financier tient à élargir sa clientèle et à fidéliser une bonne partie de celle-ci face à la concurrence livrée par les opérateurs de la téléphonie mobile. Toutes les agences se sont ainsi mises au numérique. Et les employés se semblent dopés pour affronter les nouveaux défis.

«C'est rapide et simple les opérations de retrait ou d'envoi. Remettez juste votre numéro de téléphone et communiquez le montant sollicité. Dès réception du message, transmettez-nous les références et vous serez servis», conseil Ambroise Monkam, responsable d'une agence Express Union du côté de la ville de Bafoussam.

Les campus dans la danse...

Dschang, la cité universitaire de la région de l'Ouest n'est pas en reste de ce redéploiement et de cette réadaptation opérationnel. Là, dans presque toutes les agences Express Union, personnels et usagers se parlent via le mobile. Et ça marche. Surtout que le mercredi 19 avril dernier, une équipe des responsables de la société de transfert d'argent Express Union Sa a séjourné à l'université de Dschang.

Suite à une convention signée quelques jours plutôt entre Roger Tsafack Nanfosso, recteur de l'université et Albert Kouinché, promoteur de cette entreprise, les étudiants et autres membres de cette communauté ont été invités à ouvrir gratuitement un compte EU Mobile Money. Sur place, plusieurs personnes ont manifesté leur adhésion.

Pour revenir à la ville de Bafoussam, faut-il noter qu'une bonne partie des populations a également souscrit à cette offre. Boutiquiers, coiffeurs et call-boxeurs se sont engagés comme partenaires de « Express Union Mobile Money ». Et cette campagne semble bien mordre.