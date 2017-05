Afrique Centrale: Sanctions de l'UE - Le ministre angolais des Affaires étrangères « choqué »

Plus de neuf mille enfants congolais déplacés, situés dans deux abris temporaires dans la province… Plus »

Le Président Joseph Kabila a reçu, mardi 30 mai, avant de se rendre à Kananga, une délégation des représentants des Nations unies, de la SADC, de l'Union africaine et de la CIRGL. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire au Kasaï, l'organisation des élections et l'application de l'accord du 31 décembre.

Il estime « qu'on ne peut pas résoudre les problèmes congolais avec le recours aux sanctions précoces. L'UA va se réunir pour analyser et prendre une position qui irait dans le sens de soutenir la RDC et s'opposer à ces sanctions », promet Georges Chikoti.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.