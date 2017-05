Burkina Faso: Violences à Nadiagou - 27 prévenus à la barre

Le procès des 27 prévenus poursuivis pour rébellion, destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers à Nadiagou, s'est ouvert, hier mardi 30 mai 2017, à Fada-N'Gourma. Devant les juges, des accusés ont reconnu avoir mis à sac et à feu le service départemental des eaux et forêts de Nadiagou et le campement du buffle rouge du vieux Lazare Tapsoba.

Les circonstances des émeutes violentes des 17 et 18 avril 2017 qui ont conduit des manifestants à la destruction des biens publics et privés seront bientôt élucidées.

Les principaux mis en cause sont à la barre depuis le mardi 30 mai pour définir leur niveau de responsabilité lors de ces manifestations violentes à la suite de la mort par balle, d'un présumé braconnier dans une réserve faunique à quelques encablures de Koalou dans la province de la Kompienga, région de l'Est.

A l'entame du procès, le tribunal a relevé l'exception de deux prévenus mineurs (Rachidou Ouédraogo et Lassané Kaboré) qui, de ce fait, seront désormais entendus comme des témoins en raison de leur minorité pénale.

Pour l'occasion, le président du Tribunal, Abdoul Dramane Ilboudo, assisté de deux juges et du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Fada-N'Gourma, Blaise Bazié et ses substituts ont donné le ton pour un procès qui se veut pédagogique.

Les 27 prévenus comparaissent pour rébellion, destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers. Sayouba Yougbaré, le premier inculpé à se présenter à la barre, reconnaît avoir été sur les lieux mais ne se reconnaît pas dans la mise à feu du campement.

« Avez-vous mis le feu au campement et au poste forestier oui ou non », insiste le président du Tribunal. Après un balbutiement de l'inculpé, le président du Tribunal poursuit : « vous avez dit aux gendarmes que vous êtes repartis pour bien brûler ce qui ne l'a pas été la veille... ». Confondu le prévenu se lâche : «J'ai été pour le deuxième incendie. Cela, je le reconnais. Les gens étaient nombreux et je ne peux les reconnaître tous. »

« Dites un jour, la vérité »

Pour le procureur Blaise Bazié, la mauvaise foi du prévenu est établie. « Dites un jour, la vérité. Vous avez dit pendant les auditions que vous étiez aussi à l'incendie du poste forestier. Le procureur que je suis a menti ? », demande furieux, le chef du parquet.

Dans des auditions marathon, certains prévenus nient complètement en premier lieux les faits puis se confondent par la suite. « Vous niez les faits, dites-nous qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas avec des bidons d'essence », demande un juge à un prévenu, avant de lui rappeler sa déposition.

« Après l'enterrement, nous nous sommes organisés pour aller brûler le poste forestier et le campement du buffle rouge. », rappelle l'homme de loi à l'accusé qui l'avait avoué au procureur, lors de son audition. L'accusé confondu, lâche un sourire. «Vous souriez ?

Savez-vous que ce que vous avez fait est très grave ? Vous avez bouleversé la vie des gens... », s'indigne l'avocat, Alexandre Lassané Daboné, défenseur du vieux Lazard Tapbsoba, dont le campement a été détruit. Le prévenu, Idrissa Kaboré reconnaît avoir participé aux faits avant de tenter de se rétracter. « Avez-vous dit au procureur, lors des auditions que vous avez brûlé cinq maisons, quatre véhicules, un Caterpillar, des armes et des munitions ? », a voulu savoir un juge.

Dans sa tergiversation, le procureur Bazié lui rafraichit la mémoire. «Quelle action avez-vous posée à l'endroit des pisteurs et des forestiers lorsque vous êtes arrivés devant le corps de la victime lors des constats ? Vous vous êtes précipités sur l'arme et vous avez tenté d'abattre les agents sur les lieux et ce sont les gendarmes sur place qui vous ont maîtrisés ».

Sur ces faits, le sieur Kaboré reconnaît enfin les faits. L'avocat va plus loin : « sur place, vous avez appelé au village qu'ils se préparent pour une riposte ». Le prévenu Mambaré Combary a lui, reconnu avoir participé aux actes de vandalisme sans détour.

Pour lui, il l'a fait de peur que l'âme de son défunt voisin ne lui demande des comptes pour son inaction. Sur un total de 27 prévenus, au moment où nous quittions les lieux autour de 15h, seulement 11 personnes dont un élève de 3ème, avaient comparu en présence de la partie civile constituée de la direction régionale de l'environnement et du campement du buffle rouge notamment Lazare Tapsoba.