Les faits remontent à fin 2016, lorsque trois adolescents échangent des textos dans lesquels ils plaisantent sur Boko Haram : "Boko Haram recrute des jeunes de 14 ans et plus. Conditions de recrutement : avoir validé 4 matières et la religion au baccalauréat." Mais ce qui aurait pu être une banalité n'est pas du goût des autorités et de la justice, qui condamne les trois jeunes à dix ans de prison pour apologie du terrorisme.

