Congo-Kinshasa: Débuts laborieux de l'enrôlement électoral dans la capitale

Par ailleurs, l'Union européenne a décidé ce lundi d'infliger des sanctions contre neuf responsables politiques et sécuritaires de la RDC. Sur cette liste figure le très volubile ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Lambert Mendé Omalanga est accusé d'être le porte-parole de la "politique répressive menée envers les médias". Cette nouvelle liste, publiée au Journal officiel de l'UE, vient s'ajouter à celle de sept personnes déjà sanctionnées en décembre dernier. Eric Topona a recueilli la réaction de Me Jasmine Katshunga, avocate au barreau de Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï-Central. Elle est aussi militante des droits de l'Homme.

L'opération d'enrôlement des électeurs lancée à Kinshasa dimanche dernier par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), connaît quelques ratés, notamment le nombre insuffisant d'ordinateurs portables et des coupures d'électricité. Mais la CENI assure que tout sera mis en œuvre pour remédier à ces lacunes dans les prochains jours. L'opposition mobilise ses militants pour un enrôlement massif à Kinshasa, où l'on attend un peu plus de cinq millions d'électeurs. Saleh Mwanamilongo s'est rendu à l'institut de la Gombe, un important centre d'enrôlement des électeurs dans la capitale congolaise. Ecoutez son reportage en cliquant sur l'image ci-dessus.

