Sénégal: Saint-Louis - Des familles de pêcheurs impactées par l'érosion côtière seront relogées à Gandon et Ngalène

Mansour Faye, par ailleurs ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'est réjoui de "l'issue heureuse des concertations" avec les différents acteurs concernés, à savoir les représentants des familles des victimes de l'érosion côtière et les pêcheurs expulsés de Mauritanie.

Le maire de Saint-Louis en a fait l'annonce, lors de la signature de la convention de concession et de sous-concession du complexe de transformation et de valorisation des produits halieutiques de "Goxu Bacc", laquelle a été paraphée par la mairie de Saint-Louis au ministère de la Pêche et de l'Economie maritime, au profit de groupements regroupant des femmes de Saint-Louis.

Selon lui, des concertations sont entrain d'être menées entre la mairie de Sant Louis et celle de Gandon, mais aussi avec le ministre du renouveau urbain et cadre de vie, afin que des parcelles soient mises à la disposition des populations victimes, pour les reloger confortablement.

