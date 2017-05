Maroc: Forte participation au "Fitness pour toutes" à Tan Tan

Plus de 1.660 femmes ont participé à la 7ème édition du "Fitness pour toutes", organisée récemment à Tan Tan sous le thème "Bien-être physique et moral", indique lundi un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip-hop et disciplines assimilées (FRMSAFH).

Cette manifestation vise principalement à lutter contre l'obésité chez la femme sahraouie par le biais de la pratique du sport et d'une alimentation saine et équilibrée à travers la programmation d'exercices physiques, de séances-conseils en nutrition et diététique, la mise en place d'un espace de mesure du poids et de la taille avec conseils personnalisés au profit des participantes et l'organisation d'une séance de "Body Walking" aux abords de la ville en plus d'un test de diabète, ajoute la fédération.

"À travers ce programme, la FRMSAFH vise la sensibilisation des femmes à Tan-Tan à l'importance de la pratique du sport et à l'observation d'une alimentation saine et équilibrée qui contribuent à l'équilibre de la vie quotidienne et à la prévention de certaines maladies", a déclaré à la presse la présidente de la Fédération Selma Bennani, citée par le communiqué.

Depuis 2010, la Fédération a établi un programme de lutte contre la surcharge pondérale dans les régions du Sud et a organisé à cet effet plusieurs manifestations sportives pour lutter contre le surpoids chez les femmes de ces régions où il est l'un des critères de beauté, ce qui poussait autrefois les femmes à recourir aux plantes et autres compositions dangereuses pour leur santé et qui étaient à l'origine de décès ou de maladies chroniques, explique-t-on.