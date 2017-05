Maroc: Concours national "Ecoles propres et quartiers propres, un droit et un devoir"

Cérémonie de remise des prix le 5 juin à Rabat. La cérémonie de remise des prix aux gagnants de la 2ème édition du concours national "Ecoles propres et quartiers propres, un droit et un devoir", se tiendra le 5 juin à Rabat.

Organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ce concours vient concrétiser les efforts déployés et valoriser les actions citoyennes menées par 75 quartiers et 93 écoles pendant 3 ans dans 22 villes, dans le cadre du projet Coproduction de la propreté initié par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc (AESVT Maroc), en partenariat avec la Fondation Drosos, le secrétariat d'Etat chargé du développement durable et le ministère de l'Education nationale, souligne un communiqué de l'AESVT Maroc.

Ce concours, lancé le 1er avril 2017 via une plateforme de vote spécialement dédiée, au niveau du Site Web de l'AESVT Maroc (www.aesvt-maroc.com), se veut une opportunité pour valoriser les autres quartiers et écoles non encore impliqués dans le projet, afin qu'ils s'inscrivent dans une dynamique environnementale et de développement humain.

Convaincue de l'efficience de l'approche éducative pour la sensibilisation des jeunes générations aux problèmes de l'environnement et des défis majeurs qu'il faut être à même de relever, afin d'assurer un développement durable, l'AESVT Maroc a entamé, avec ses partenaires depuis deux ans, selon une approche d'intégration, un projet d'éducation, de communication et de sensibilisation, qui vise l'instauration de la culture de la propreté, le tri sélectif et la valorisation des déchets dans les espaces de vie des jeunes et leurs parents, au niveau de 100 écoles et 90 quartiers.

Le projet Coproduction de la propreté, lancé en 2014 et ciblant 90 quartiers, 100 établissements scolaires et 20 sites naturels dans 22 villes, est labélisé COP 22 et lauréat du concours international "100 projets pour le climat" lancé par le ministère français de l'Environnement dans le cadre de la COP 21. Il vise à améliorer l'état de propreté des espaces de vie des citoyens et citoyennes.