Maroc: La Bourse de Casablanca débute la semaine sur une note mitigée

Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro reste proche de 1,1175 dollar.

La Bourse de Tokyo a fini pratiquement inchangée dans des volumes au plus bas depuis le mois d'août et l'indice MSCI des marchés asiatiques hors Japon abandonne 0,2%. La Bourse de Shanghai est elle aussi restée fermée, ce lundi étant férié en Chine.

A Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 5.318,82 points à 07h25 GMT et à Francfort, le Dax cède 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,12%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,24% et le Stoxx 600 0,1%. A Madrid, IAG cède 2,37% après la panne informatique qui a obligé British Airways à annuler des centaines de vols pendant le week-end.

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, mais la séance s'annonce peu animée, les marchés britanniques et américains restant fermés pour cause de jours fériés.

En parallèle, les valeurs Stokvis Nord Afrique, CIH, Alliances et Sonasid pesaient sur la tendance, avec une baisse de 1,01%, 0,95%, 0,33% et 0,26% respectivement

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.